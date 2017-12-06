Глава Генштаба отметил вклад курдских отрядов в освобождение Сирии от ИГ*

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов отметил вклад курдских отрядов самообороны и племен восточного Евфрата в освобождение Сирии от террористов запрещенного в РФ "Исламского государства"*.

В среду Герасимов заявил, что Сирия полностью освобождена от ИГ*, остатки террористов добили в Дейр-эз-Зоре. По его словам, все боевые действия планировались и организовывались российскими военными советниками, которые находились в каждой группировке проправительственных сил.

"Уверенно и эффективно действовали подразделения российских Сил специальных операций. Большой вклад в освобождение территорий к востоку от Евфрата внесли под руководством объединенного штаба и наших советников курдские отряды самообороны и племена восточного Евфрата", — сказал начальник Генштаба на ежегодном брифинге для иностранных военных атташе.

По его словам, "скоординированные действия курдских отрядов и правительственных войск при поддержке ВКС России обеспечили к концу ноября этого года полное уничтожение бандформирований ИГИЛ* в восточных районах Сирии".

Освобождено более 1 тысячи населенных пунктов и деблокированы основные коммуникации, добавил он.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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