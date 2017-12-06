Герасимов раскритиковал работу коалиции США в Сирии до вмешательства России

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Работа возглавляемой США коалиции в Сирии до вмешательства РФ привела к критическому положению — 70% территории Сирии находилось под контролем "Исламского государства"*, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов

Он напомнил, что активная фаза участия Вооруженных сил РФ по оказанию помощи Сирии началась с 30 сентября 2015 года.

"К этому времени возглавляемая США Коалиция уже в течение года с сентября 2014 года вела боевые действия против ИГИЛ*. Однако за это время "Исламское государство" не только не понесло значительных потерь, но и смогло взять под свой контроль более 70% территории Сирии. Положение было критическим. Еще месяц-полтора, и Сирия перестала бы существовать как государство", — сказал Герасимов на ежегодном брифинге для иностранных военных атташе.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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