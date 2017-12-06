Оставшиеся боевики ИГ* будут вести партизанскую войну, заявил Бондарев

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Оставшиеся недобитые боевики, несмотря на разгром в Сирии "Исламского государства"*, будут вести партизанскую войну, чтобы не допустить их "распознания", необходимо контролировать возможные пути их миграции — Ирак, Турцию и Египет, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Важная задача – препятствование разрастанию терроризма. Недобитые боевики остались, многие из них имеют еще и вооружение, и деньги. То есть могут вести партизанскую войну на смежных территориях, постепенно кочуя по всему миру. Необходимо усилить контроль за направлениями вероятной миграции остатков сирийских радикальных исламистов: Ираком, Турцией, Египтом", — заявил Бондарев.

* Террористическая организация, запрещенная в России