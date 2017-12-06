Сирия полностью освобождена от ИГ*, заявили в Генштабе

Герб на ограде здания министерства обороны РФ на Арбатской площади в Москве

Герб на ограде здания министерства обороны РФ на Арбатской площади в Москве

МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Сирия полностью освобождена от террористов "Исламского государства", объявил начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов.

По его словам, войска генерала Сухела и 5-го добровольческого штурмового корпуса разгромили остатки боевиков в провинции Дейр-эз-Зор. После освобождения населенных пунктов Салихия, Эль-Хрейта, Эль-Катья и Мусалаха они соединились с правительственными силами, наступавшими с юга.

По словам Герасимова, все боевые действия против боевиков планировались российскими военными советниками, которые находились в каждой группировке правительственных сил. Кроме того, начальник Генштаба отметил большой вклад в разгром ИГ* курдских отрядов самообороны.

Герасимов заявил, что проамериканская коалиция не сыграла большой роли в уничтожении террористической группировки. В 2017 году коалиция освободила только город Ракка, на осаду и штурм которого потребовалось 11 месяцев.

При этом глава Генштаба отметил, что авиаудары коалиции уничтожили 90% города, который стал непригодным для жизни.

По словам Герасимова, теперь Минобороны готово помочь США в борьбе с террористами на западе Ирака. Он указал на то, что важно не дать ИГ* возможность перегруппировать силы в этом регионе.

Председатель комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев заявил, что какое-то время порядок в Сирии будут поддерживать правительственные войска при поддержке российских ВКС.

Россия по просьбе сирийских властей начала антитеррористическую операцию в Сирии в 2015 году. США же разрешение на боевые действия в республике не получали.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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