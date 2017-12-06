Сирия полностью освобождена от ИГ*, заявили в Генштабе

МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Сирия полностью освобождена от террористов "Исламского государства", объявил начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов.
По словам Герасимова, все боевые действия против боевиков планировались российскими военными советниками, которые находились в каждой группировке правительственных сил. Кроме того, начальник Генштаба отметил большой вклад в разгром ИГ* курдских отрядов самообороны.
При этом глава Генштаба отметил, что авиаудары коалиции уничтожили 90% города, который стал непригодным для жизни.
По словам Герасимова, теперь Минобороны готово помочь США в борьбе с террористами на западе Ирака. Он указал на то, что важно не дать ИГ* возможность перегруппировать силы в этом регионе.
Россия по просьбе сирийских властей начала антитеррористическую операцию в Сирии в 2015 году. США же разрешение на боевые действия в республике не получали.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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