США надеются, что делегация Дамаска вернется на переговоры в Женеву

Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура во время встречи с представителями объединенной сирийской оппозиции в Женеве. 28 ноября 2017

Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура во время встречи с представителями объединенной сирийской оппозиции в Женеве. 28 ноября 2017

БРЮССЕЛЬ, 6 дек — РИА Новости, Владимир Добровольский. Соединенные Штаты надеются, что делегация правительства Сирии вернется на переговоры по сирийскому урегулированию в Женеву, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Делегация от сирийского режима участвовала в первой неделе переговоров, возобновившихся в Женеве. Мы надеемся, что они вернутся на эти переговоры", — сказал Тиллерсон.

В Женеве 5 декабря возобновился восьмой раунд межсирийских переговоров. Однако в них пока не участвует делегация правительства Сирии. По данным РИА Новости, возвращение делегации Дамаска ожидалось в среду.

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