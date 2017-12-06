США надеются, что делегация Дамаска вернется на переговоры в Женеву

БРЮССЕЛЬ, 6 дек — РИА Новости, Владимир Добровольский. Соединенные Штаты надеются, что делегация правительства Сирии вернется на переговоры по сирийскому урегулированию в Женеву, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
"Делегация от сирийского режима участвовала в первой неделе переговоров, возобновившихся в Женеве. Мы надеемся, что они вернутся на эти переговоры", — сказал Тиллерсон.
В Женеве 5 декабря возобновился восьмой раунд межсирийских переговоров. Однако в них пока не участвует делегация правительства Сирии. По данным РИА Новости, возвращение делегации Дамаска ожидалось в среду.
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