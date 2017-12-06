Турция отправляет военные подкрепления в Сирию, сообщил источник

АНТАКЬЯ (Турция), 6 дек — РИА Новости. Турция направила военные подкрепления на север Сирии, готовясь к операции в контролируемом курдами городе Африн, сообщил РИА Новости осведомленный источник в турецком правительстве.

Вице-премьер Турции Бекир Боздаг в понедельник не подтвердил и не опроверг намерение Турции провести операцию армии в сирийском Африне, по его словам, это будет зависеть от ситуации в регионе.

"Турецкая армия отправила сегодня, в среду, военные подкрепления на территорию Сирии. Подкрепления, которые были отправлены на территорию Сирии, прибывают в рамках военной операции, которую планирует турецкая армия в городе Африн", — заявил источник.

По его словам, турецкие власти приняли "твердое решение" по поводу операции.

Африн в настоящее время контролируется силами самообороны сирийских курдов (YPG), которых Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявлял о возможности турецкой военной операции в Африне против курдской партии "Демократический союз" (PYD), которая, по его словам, угрожает национальной безопасности страны.

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