Российская военная полиция обнаружила в Алеппо брошенные оружейные цеха ИГ*

АЛЕППО (Сирия), 6 ноя – РИА Новости. Российская военная полиция обнаружила цеха боевиков террористической группировки "Исламское государство"* по производству оружия в районе Сахур в сирийском Алеппо.

Военные полицейские направлялись к месту, которое должны были проверить перед проведением гуманитарной операции. В одном из кварталов колонну остановили местные старейшины и сообщили, что здесь жили боевики и их командиры.

"Там в домах какие-то станки, порошки в мешках, — сказал журналистам местный житель Аднан Аиса. — Мы боимся, что это взрывчатка, и они здесь делали свои бомбы. Мы хотим попросить ваших солдат посмотреть, что это".

Военные обнаружили в квартале целую сеть цехов по производству оружия: станки, детали, взрывчатые вещества, поражающие элементы и готовые компоненты. Все это вместе с награбленными вещами террористы бросили здесь, когда отступали во время наступления сирийских правительственных войск при поддержке Воздушно-космических сил России.

Как рассказал местный житель Шабан Мавас, до прихода боевиков в Сакуре у него была слесарная мастерская.

"Когда пришли игиловцы*, они нас выгнали отсюда. Я не знаю, что они здесь делали, но, судя по тому, что я увидел, когда вернулся, они производили здесь оружие, чтобы нас убивать и разрушать наши дома", — сказал он.

Также в зданиях российские военные полицейские обнаружили большое количество тетрадей, блокнотов с записями и литературы. Среди бумаг были найдены инструкции по пользованию американским противотанковым ракетным комплексом Dragon.

По словам старшего группы военной полиции Александра Харгела, местные жители сообщили, что в этом районе пропадали люди.

"Поэтому все было тщательно проверено… Здесь есть только следы пребывания так называемого бандформирования ИГИЛ, больше ничего опасного нет. Я думаю, будут вызваны саперы сюда для проведения осмотра данного района", — пояснил он.

Российские военные полицейские обеспечили прибытие в Сахур саперов и сирийских спецслужб, а также совместно вывезли опасные предметы. Это дало людям возможность вернуться в свои дома. Такие обращения сирийцев к военной полиции – не редкость.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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