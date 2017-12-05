Удар ВКС сломил сопротивление боевиков под Эс-Сайялем, заявили в Минобороны

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Групповой удар российской дальней авиации позволил сломить сопротивление террористов под Эс-Сайялем, обеспечив продвижение сирийских войск, сообщает Минобороны РФ.
"Групповой удар российской дальней авиации позволил сломить ожесточенное сопротивление террористов в районе населенного пункта Эс-Сайяль, обеспечив существенное продвижение сирийских правительственных войск вперед по фронту", — говорится в сообщении.
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