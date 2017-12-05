В Минобороны прокомментировали заявления США о заслугах коалиции в Сирии

Флаг на здании министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве

Флаг на здании министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Минобороны России назвало "попыткой выдать желаемое за действительное" заявление США об освобождении большей части Сирии и Ирака силами коалиции, сообщает Минобороны РФ.

"Таким образом, вчерашнее заявление официального представителя Пентагона Эрика Пэхона, что якобы "большая часть территории, освобожденной в Ираке и Сирии, была освобождена благодаря усилиям глобальной коалиции и ее партнеров", — не более чем попытка выдать желаемое за действительное", — говорится в сообщении.

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