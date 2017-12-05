Российские ТУ-22М3 нанесли удар по ИГ* в провинции Дейр-эз-зор

Дальний бомбардировщик Ту-22М3 наносит авиационный удар по объектам террористов в Сирии. Архивное фото

Дальний бомбардировщик Ту-22М3 наносит авиационный удар по объектам террористов в Сирии. Архивное фото

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Шесть российских самолетов Ту-22М3 нанесли удар по складам вооружения и боеприпасов, опорным пунктам и скоплению террористов ИГ* в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает Минобороны РФ.

"Сегодня 6 российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3, взлетев с аэродрома на территории Российской Федерации, нанесли групповой удар по складам вооружения и боеприпасов, опорным пунктам и скоплению террористов ИГИЛ* в районе населенного пункта Эс-Сайяль провинции Дейр-эз-Зор", — говорится в сообщении.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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