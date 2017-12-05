Более 200 мирных жителей Сирии погибли из-за действий боевиков за 2 месяца

Автомобиль Красного креста в Алеппо после вывода боевиков и членов их семей из города. Архивное фото

Автомобиль Красного креста в Алеппо после вывода боевиков и членов их семей из города. Архивное фото

ООН, 5 дек — РИА Новости. Более 200 мирных жителей погибли из-за действий террористов и почти 700 были ранены за последние два месяца в Сирии, говорится в письме постпредства страны при ООН, направленном в Совет Безопасности ООН и генеральному секретарю всемирной организации.

В документе отмечается, что "в результате террористических актов, совершенных вооруженными террористическими группами, в том числе с применением минометов и взрывных устройств" с 22 сентября по 21 ноября 2017 года были убиты 239 мирных жителей и 688 были ранены.

В письме подробно представлены данные по каждой провинции страны. Так, за период с 22 сентября по 21 октября не было погибших в провинциях Сувейда, Тартус, Идлиб, Хасака, Ракка. Больше всего жертв пришлось на районы в Хаме и Дейр-эз-Зоре. В период с 22 октября по 21 ноября много погибших было задокументировано в провинциях Дамаск, Хомс и Дейр-эз-Зор, тогда как в Тартусе, Идлибе, Латакии и Ракке погибших не было.

По последним данным коалиции США, в Ираке и Сирии остаются менее трех тысяч террористов "Исламского государства" (ИГ, группировка запрещена в РФ).

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