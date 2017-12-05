МИД Сирии обвинил Израиль в поддержке терроризма

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Министерство иностранных дел Сирии заявило о связи Израиля с террористическими группировками и призвало ООН предпринять действия, передает сирийское информационное агентство САНА.

По его данным, сирийский МИД направил письмо на имя генерального секретаря ООН и председателя Совбеза. В нем идет речь о двух ракетных атаках Израиля по Дамаску, произошедших в субботу и в понедельник.

Согласно заявлению министерства, обстрелы Израиля совпали по времени с ракетными атаками террористов, что является новым доказательством его связи с такими террористическими группировками, как "Исламское государство", "Джебхат ан-Нусра" (обе группировки запрещены в РФ), и другими.

По данным ведомства, Израиль предоставляет террористам вооружение и оказывает логистическую помощь. МИД Сирии вновь призвал Совбез ООН выступить с осуждением действий Израиля и принять незамедлительные меры, чтобы прекратить атаки.

Во вторник поступили сообщения, что ПВО Сирии отбили ракетную атаку Израиля на Центр научных исследований на западе Дамаска. В субботу, 2 декабря, сирийские ПВО отразили ракетный удар Израиля по одной из военных позиций близ Дамаска.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предостерег президента Сирии Башара Асада, что может нанести удар по стране в случае, если на ее территории будут размещены иранские военные базы. Как сообщали СМИ, предостережение было направлено за некоторое время до инцидента в субботу.

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