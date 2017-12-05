В коалиции США рассказали, сколько террористов остаются в Ираке и Сирии

ВАШИНГТОН, 5 дек — РИА Новости. Менее трех тысяч террористов "Исламского государства"* остаются в Ираке и Сирии, говорится в заявлении коалиции США.

"Нынешние оценки показывают, что осталось менее трех тысяч боевиков ДАИШ* (в Сирии и Ираке). Они все еще являются угрозой, но мы продолжаем поддержку наших партнерских сил для победы над ними", — говорится в микроблоге коалиции в Twitter.

Представитель коалиции отметил, что боевики "потеряли огромную территорию, но еще необходимо проделать больше работы" для окончательной победы над террористами.

"Коалиция остается приверженной долгосрочной победе над ДАИШ*, что включает в себя освобождение всех под их контролем, включая женщин и детей", — говорится в сообщении.

В коалиции также отметили, что коалиция и партнеры освободили "более 4,5 миллиона иракцев и более 52,2 тысячи квадратных километров территории". Кроме того, "коалиция подготовила 123 тысячи членов сил безопасности Ирака".

* Террористическая организация, запрещенная в России

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