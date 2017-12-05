США пытаются присвоить себе победу России в Сирии, считает Коротченко

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Заявление Пентагона о том, что по большей части освобождение Сирии от террористов — заслуга коалиции, возглавляемой США, является попыткой присвоить себе победу России, заявил во вторник РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
"Заявление Пентагона – это попытка забрать себе российскую победу над террористами в Сирии. Тактикой американцев всегда было ожидать до последнего, когда перелом в ходе боевых действий становился очевидным, и тогда они активно подключались. Это мы наблюдали со вторым фронтом во время ВОВ, то же самое сейчас происходит и в Сирии", — сказал Коротченко.
По его словам, разгром террористической организации "Исламское государство"* в Сирии – это исключительная заслуга российских ВКС и ВМФ, которые оказывали решающую поддержку сирийской армии президента Башара Асада. Коротченко подчеркнул, что до момента ввода в Сирию российского контингента ситуация выглядела крайне сложной, практически безнадежной.
Комментируя ситуацию в Ираке, Коротченко отметил, что в этой стране ситуация по-прежнему остается сложной. Он напомнил, что в свое время, когда речь шла о возможном падении Багдада, Россия оказала Ираку экстренную военно-техническую помощь путем поставок штурмовой авиации и сухопутных систем вооружений, что позволило переломить ситуацию в пользу правительственных войск.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.
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