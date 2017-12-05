США пытаются присвоить себе победу России в Сирии, считает Коротченко

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Заявление Пентагона о том, что по большей части освобождение Сирии от террористов — заслуга коалиции, возглавляемой США, является попыткой присвоить себе победу России, заявил во вторник РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Пентагон ранее отказался прокомментировать по существу информацию Минобороны РФ о скором освобождении от террористов территории Сирии к востоку от реки Евфрат, но уточнил, что приписывает большую часть заслуг в освобождении Сирии коалиции под руководством США, а не России.

"Заявление Пентагона – это попытка забрать себе российскую победу над террористами в Сирии. Тактикой американцев всегда было ожидать до последнего, когда перелом в ходе боевых действий становился очевидным, и тогда они активно подключались. Это мы наблюдали со вторым фронтом во время ВОВ, то же самое сейчас происходит и в Сирии", — сказал Коротченко.

По его словам, разгром террористической организации "Исламское государство"* в Сирии – это исключительная заслуга российских ВКС и ВМФ, которые оказывали решающую поддержку сирийской армии президента Башара Асада. Коротченко подчеркнул, что до момента ввода в Сирию российского контингента ситуация выглядела крайне сложной, практически безнадежной.

"Асад должен был пасть, Дамаск захвачен, а ИГ фактически легитимизовалось бы не просто как квазигосударство, а захватило бы контроль над всей территорией Сирии. Успешные действия ВКС позволили стабилизировать ситуацию, а российские военные советники помогли сирийцам в планировании и организации боевых действий. ВКС и ВМФ РФ сделали очень много с точки зрения уничтожения основного ядра террористов", — отметил эксперт.

Комментируя ситуацию в Ираке, Коротченко отметил, что в этой стране ситуация по-прежнему остается сложной. Он напомнил, что в свое время, когда речь шла о возможном падении Багдада, Россия оказала Ираку экстренную военно-техническую помощь путем поставок штурмовой авиации и сухопутных систем вооружений, что позволило переломить ситуацию в пользу правительственных войск.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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