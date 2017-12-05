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Война в Сирии
Война в Сирии

Пентагон присвоил себе заслуги в освобождении Сирии от террористов

14:4905.12.2017
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© РИА Новости / Мохаммад АлаеддинПерейти в фотобанкЦентральная мечеть города Хомса в Сирии. Архивное фотоЦентральная мечеть города Хомса в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Мохаммад Алаеддин
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В Пентагоне заявили, что ВКС и сирийские войска осуществили "лишь небольшую часть операций против ИГ*". Представитель ведомства Эрик Пэхон, приписал успехи в Сирии усилиям международной коалиции под руководством США.

Разрушенное здание в Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Он также отказался прокомментировать сообщение российского Минобороны о скором освобождении от боевиков территории Сирии к востоку от реки Евфрат.
"Сирийский режим и Российская Федерация не продемонстрировали серьезный подход или обязательств по разгрому ИГ*", подчеркнули в Пентагоне.

Пэхон также заявил, что коалиция продолжит операции в Сирии, чтобы завершить разгром террористов.

Учебник по логике

В России раскритиковали это заявление представителя Пентагона. Так, сенатор Франц Клинцевич посоветовал Пэхону "полистать учебник по элементарной логике".

"Сегодня почти 98% территории страны контролируют именно правительственные войска", напомнил он.

Бойцы сирийской армии перед форсированием реки Ефрат в районе города Дейр-эз-Зор. 18 сентября 2017
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Сенатор подчеркнул, что практически всю территорию страны освободили от ИГ* сирийские военные при поддержке российских ВКС.

Как заявил депутат Сергей Железняк, попытка Пэхона выдать успехи России в борьбе с террористами в Сирии за победу США и коалиции выглядит неприлично.

Он считает, что эти заявления вызывают сомнения в профессионализме представителя Пентагона.

"Военному человеку не пристало присваивать чужие боевые заслуги и заниматься мошенничеством", отметил депутат.

Железняк подчеркнул, что руководство Пентагона вряд ли находится в неведении относительно ситуации в Сирии. По его мнению, силы международной коалиции не смогли продемонстрировать никаких значимых результатов в борьбе с боевиками.

Американские военные в Сирии. Архивное фото
© AFP 2017 / Delil Souleiman
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Он напомнил, что вместо того, чтобы объединить усилия и сформировать единый фронт борьбы с терроризмом, коалиция устраивала провокации, осуществляла ковровые бомбардировки жилых кварталов сирийских городов, а также "заигрывала с так называемыми "умеренными" террористами, оказывала давление на международные организации в попытке бездоказательно обвинить сирийское правительство"

По его словам, в Вашингтоне понимают, что остались в Сирии не у дел, и это вызывает у американской стороны сильное раздражение на фоне успехов сирийских и российских военных и дипломатов.

"Пентагон ищет оправдание постоянно растущим военным расходам, используя для этого привычные им методы, искажая события, фабрикуя ложь и пытаясь выдавать чужие заслуги за свои", заключил Железняк.

Принизить роль России

В том, что представитель Пентагона приписал США заслуги по освобождению сирийской территории, нет ничего удивительного, считает ответственный секретарь Академии геополитических проблем Араик Степанян.

Американские военные в Сирии. Архивное фото
© AFP 2017 / Delil Souleiman
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"Всю работу сделали: сирийская правительственная армия, российские Военно-космические силы, иранские силы. Однако все "сливки" хотят собрать Соединенные Штаты", сказал он.

По его мнению, силы коалиции не боролись с боевиками ИГ*, а вооружали их, финансировали, а после разгрома террористов "американцы считают, что это их победа, и будут это представлять западному миру".

Все это делается для того, чтобы принизить роль России в этой победе, заключил он.

*террористическая группировка, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>ъ

Результаты операций ВКС России и коалиции во главе с США в Сирии
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Война с терроризмом в Сирии
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Война в Сирии
Комментарии
11 пользователей оставили 11 комментариев
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Будущее Страны
Ну а чему тут удивляться? Гитлера ведь тоже победил Капитан Америка в команде с Бэтманом, каждый американский школьник это знает.
15:08
05.12.2017
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Lana U
А им не привыкать, во второй мировой тоже ж они победили, как они еще не приписали себе победу над Наполеоном и Тамерланом ума не приложу.
15:17
05.12.2017
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