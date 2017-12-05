Пентагон присвоил себе заслуги в освобождении Сирии от террористов

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В Пентагоне заявили, что ВКС и сирийские войска осуществили "лишь небольшую часть операций против ИГ*". Представитель ведомства Эрик Пэхон, приписал успехи в Сирии усилиям международной коалиции под руководством США.
"Сирийский режим и Российская Федерация не продемонстрировали серьезный подход или обязательств по разгрому ИГ*", — подчеркнули в Пентагоне.
Пэхон также заявил, что коалиция продолжит операции в Сирии, чтобы завершить разгром террористов.
Учебник по логике
В России раскритиковали это заявление представителя Пентагона. Так, сенатор Франц Клинцевич посоветовал Пэхону "полистать учебник по элементарной логике".
"Сегодня почти 98% территории страны контролируют именно правительственные войска", — напомнил он.
Как заявил депутат Сергей Железняк, попытка Пэхона выдать успехи России в борьбе с террористами в Сирии за победу США и коалиции выглядит неприлично.
Он считает, что эти заявления вызывают сомнения в профессионализме представителя Пентагона.
"Военному человеку не пристало присваивать чужие боевые заслуги и заниматься мошенничеством", — отметил депутат.
Железняк подчеркнул, что руководство Пентагона вряд ли находится в неведении относительно ситуации в Сирии. По его мнению, силы международной коалиции не смогли продемонстрировать никаких значимых результатов в борьбе с боевиками.
По его словам, в Вашингтоне понимают, что остались в Сирии не у дел, и это вызывает у американской стороны сильное раздражение на фоне успехов сирийских и российских военных и дипломатов.
"Пентагон ищет оправдание постоянно растущим военным расходам, используя для этого привычные им методы, искажая события, фабрикуя ложь и пытаясь выдавать чужие заслуги за свои", — заключил Железняк.
Принизить роль России
В том, что представитель Пентагона приписал США заслуги по освобождению сирийской территории, нет ничего удивительного, считает ответственный секретарь Академии геополитических проблем Араик Степанян.
По его мнению, силы коалиции не боролись с боевиками ИГ*, а вооружали их, финансировали, а после разгрома террористов "американцы считают, что это их победа, и будут это представлять западному миру".
Все это делается для того, чтобы принизить роль России в этой победе, заключил он.
*террористическая группировка, запрещенная в России
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