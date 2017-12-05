Пентагон присвоил себе заслуги в освобождении Сирии от террористов

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В Пентагоне заявили, что ВКС и сирийские войска осуществили "лишь небольшую часть операций против ИГ*". Представитель ведомства Эрик Пэхон, приписал успехи в Сирии усилиям международной коалиции под руководством США.

Он также отказался прокомментировать сообщение российского Минобороны о скором освобождении от боевиков территории Сирии к востоку от реки Евфрат."Сирийский режим и Российская Федерация не продемонстрировали серьезный подход или обязательств по разгрому ИГ*",подчеркнули в Пентагоне.

Пэхон также заявил, что коалиция продолжит операции в Сирии, чтобы завершить разгром террористов.

Учебник по логике

В России раскритиковали это заявление представителя Пентагона. Так, сенатор Франц Клинцевич посоветовал Пэхону "полистать учебник по элементарной логике".

"Сегодня почти 98% территории страны контролируют именно правительственные войска", — напомнил он.

Сенатор подчеркнул, что практически всю территорию страны освободили от ИГ* сирийские военные при поддержке российских ВКС.

Как заявил депутат Сергей Железняк, попытка Пэхона выдать успехи России в борьбе с террористами в Сирии за победу США и коалиции выглядит неприлично.

Он считает, что эти заявления вызывают сомнения в профессионализме представителя Пентагона.

"Военному человеку не пристало присваивать чужие боевые заслуги и заниматься мошенничеством", — отметил депутат.

Железняк подчеркнул, что руководство Пентагона вряд ли находится в неведении относительно ситуации в Сирии. По его мнению, силы международной коалиции не смогли продемонстрировать никаких значимых результатов в борьбе с боевиками.

Он напомнил, что вместо того, чтобы объединить усилия и сформировать единый фронт борьбы с терроризмом, коалиция устраивала провокации, осуществляла ковровые бомбардировки жилых кварталов сирийских городов, а также "заигрывала с так называемыми "умеренными" террористами, оказывала давление на международные организации в попытке бездоказательно обвинить сирийское правительство"

По его словам, в Вашингтоне понимают, что остались в Сирии не у дел, и это вызывает у американской стороны сильное раздражение на фоне успехов сирийских и российских военных и дипломатов.

"Пентагон ищет оправдание постоянно растущим военным расходам, используя для этого привычные им методы, искажая события, фабрикуя ложь и пытаясь выдавать чужие заслуги за свои", — заключил Железняк.

Принизить роль России

В том, что представитель Пентагона приписал США заслуги по освобождению сирийской территории, нет ничего удивительного, считает ответственный секретарь Академии геополитических проблем Араик Степанян.

"Всю работу сделали: сирийская правительственная армия, российские Военно-космические силы, иранские силы. Однако все "сливки" хотят собрать Соединенные Штаты",сказал он.

По его мнению, силы коалиции не боролись с боевиками ИГ*, а вооружали их, финансировали, а после разгрома террористов "американцы считают, что это их победа, и будут это представлять западному миру".

Все это делается для того, чтобы принизить роль России в этой победе, заключил он.

*террористическая группировка, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>ъ