Клинцевич о "победе США в Сирии": им следует почитать учебник по логике

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Представителю Пентагона, прежде чем делать заявления о роли США в освобождении Сирии от терроризма, следует "полистать учебник по элементарной логике", заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Пентагон ранее отказался прокомментировать сообщение Минобороны России о скором освобождении от террористов территории Сирии к востоку от реки Евфрат, но уточнил, что считает это по большей части своей заслугой, а не заслугой России.

"Если послушать представителя Пентагона, то выходит, что коалиция, возглавляемая США, освобождая территорию Сирии от ИГ*, затем передает ее под контроль правительственных сил (президента Сирии — ред.) Башара Асада, которого считает своим злейшим врагом. Понятно, что такого не может быть в принципе. Но сегодня почти 98% территории страны контролируют именно правительственные войска", — сказал Клинцевич, слова которого приводит его пресс-служба.

"Поэтому мой совет Эрику Пэхону — прежде чем что-то утверждать, надо хотя бы полистать учебник по элементарной логике", — добавил сенатор.

Он подчеркнул, что практически вся территория Сирии была освобождена от ИГ сирийскими правительственными войсками, поддерживаемыми российскими ВКС.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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