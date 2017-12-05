В Вашингтоне заявили о нехватке у Дамаска ресурсов для победы, пишут СМИ

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В администрации президента США Дональда Трампа уверены, что сирийское правительство не сможет победить в гражданской войне. Об этом пишет газета Washington Post, ссылаясь на неназванных американских чиновников.

По словам источника издания, у Дамаска нет того, что нужно для поддержания устойчивого мира.

"Они не богаты, у них немного людей, занятых в военной области, у них немного других возможностей, а недовольства, напротив, больше, чем в начале конфликта", — добавил он.

В администрации Трампа полагают, что около 80% военнослужащих, воюющих на стороне сирийского правительства, — иностранцы, представители ливанского движения "Хезболлах", иракского ополчения и иранского Корпуса стражей исламской революции.

Как считают в Белом доме, Дамаск вряд ли способен удержать контроль над оппозиционными силами или сирийскими курдами, даже если он вернет под свое управление занятые ими территории.

"От сирийского государства осталась лишь тень", — заключил высокопоставленный представитель администрации президента.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Женевы и Астаны. США с 2014 года проводят в Сирии операцию против "Исламского государство"* без согласия официального Дамаска. Россия проводит операцию против ИГ* с сентября 2015 года по запросу легитимных властей.

*Террористическая организация, запрещена в России

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