Художественное осмысление войны в Сирии уже началось, считает Швыдкой

НОВОСИБИРСК, 5 дек – РИА Новости. Художественное осмысление войны в Сирии уже началось, в первую очередь с документалистики, считает спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Не могу сказать определенно, но я прекрасно понимаю, что война в Сирии, так же как в свое время война в Афганистане, повлекла большое количество художественных рефлексий и в литературе, и в кинематографе. Думаю, что тема сирийской войны затронула по разным причинам общество довольно серьезно и художники к этому отнесутся по-настоящему всерьез", — сказал Швыдкой РИА Новости.

Он пояснил, что пока готовых проектов нет, но уже существуют первые документальные работы, в том числе, уверен он, появится документалистика, связанная с разрушением культурных памятников в Пальмире и Алеппо.

"Поэтому, само художественное осмысление уже началось. Появятся ли большие художественные проекты? Это уже другой вопрос. Афганская война затронула значительно большую часть населения России, чем сирийская, потому здесь надо понять, какие будут повороты", — сказал Швыдкой, добавив, что плохо если это будут авантюрные фильмы, так как в сирийском обществе были очень серьезные проблемы.