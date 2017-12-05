Сирийские ПВО отбили ракетную атаку Израиля на Центр исследований в Дамаске

ДАМАСК, 5 дек — РИА Новости. ПВО Сирии отбили ракетную атаку Израиля на Центр научных исследований на западе Дамаска, рассказал РИА Новости осведомленный источник.

"ПВО Сирии уничтожили три из шести ракет, выпущенных Израилем по Исследовательскому центру в пригороде Дамаска", — рассказал собеседник агентства.

Второго декабря сирийские ПВО также отразили ракетный удар Израиля по одной из военных позиций близ Дамаска. Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предостерег президента Сирии Башара Асада, что может нанести удар по стране, если на ее территории будут размещены иранские военные базы.

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