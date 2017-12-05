Эксперт рассказал о перспективах сотрудничества РФ, Турции и Ирана по Сирии

АНКАРА, 5 дек – РИА Новости. Сотрудничество России, Турции и Ирана по сирийскому урегулированию может стать хорошим опытом для решения региональных проблем с перспективой новый уровня отношений трех стран, заявил РИА Новости гендиректор Фонда мониторинга и прогнозирования развития культурно-территориальных пространств Леонид Савин на полях конференции "Безопасность, стабильность и сотрудничество в Черноморском регионе".

Конференция организована в Анкаре Фондом Конрада Аденауэра и Центром евразийских исследований AVİM.

Президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Тайип Эрдоган по итогам саммита в Сочи 22 ноября приняли заявление, в котором, в частности, призвали продолжить деэскалацию ситуации в Сирии, начатую в рамках астанинского процесса, подтвердили продолжение сотрудничества ради окончательного разгрома террористов и поддержали широкий межсирийский диалог.

"Мы видим, что в отношении Турции США применяет двойные стандарты, используя свою агентуру для проведения различных операций влияния, в том числе, против соседних государств. Такое укоренение США позволяет поддерживать искусственные конфликтные ситуации и политические трения, что создает геополитическую хрупкость региона и позволяет дальше проводить трансформацию в интересах реальной глобальной гегемонии Запада. В этом контексте совместная работа России, Турции и Ирана по сирийскому вопросу может являться хорошим опытом для решения региональных проблем с переходом на новый уровень сотрудничества наших стран", — сказал Савин.

По его словам, нет необходимости использовать старые клише и неработающие механизмы в рамках НАТО или следовать в фарватере интересов США, если "мы сами можем создать эффективную структуру безопасности, действующую по принципу автаркии". "Гибкий подход, уважение суверенитета и интересов всех участников, понимание общей судьбы на пространстве Евразии, четкие критерии в отношении угроз — эти принципы являются императивами России по региональному сотрудничеству", — отметил эксперт.

Он добавил, что нельзя говорить о гегемонистской роли России в регионе. "Правильнее сказать, что Россия является поставщиком безопасности, тогда как большинство стран Черноморского региона, включая некоторые страны НАТО — ее потребителями", — заявил Савин.