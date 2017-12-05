Эксперт рассказал о перспективах сотрудничества РФ, Турции и Ирана по Сирии

АНКАРА, 5 дек – РИА Новости. Сотрудничество России, Турции и Ирана по сирийскому урегулированию может стать хорошим опытом для решения региональных проблем с перспективой новый уровня отношений трех стран, заявил РИА Новости гендиректор Фонда мониторинга и прогнозирования развития культурно-территориальных пространств Леонид Савин на полях конференции "Безопасность, стабильность и сотрудничество в Черноморском регионе".
Конференция организована в Анкаре Фондом Конрада Аденауэра и Центром евразийских исследований AVİM.
Президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Тайип Эрдоган по итогам саммита в Сочи 22 ноября приняли заявление, в котором, в частности, призвали продолжить деэскалацию ситуации в Сирии, начатую в рамках астанинского процесса, подтвердили продолжение сотрудничества ради окончательного разгрома террористов и поддержали широкий межсирийский диалог.
Он добавил, что нельзя говорить о гегемонистской роли России в регионе. "Правильнее сказать, что Россия является поставщиком безопасности, тогда как большинство стран Черноморского региона, включая некоторые страны НАТО — ее потребителями", — заявил Савин.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>