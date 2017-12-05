Освобождение Сирии - заслуга коалиции, а не России, считают в Пентагоне

ВАШИНГТОН, 4 дек — РИА Новости. Пентагон в понедельник отказался прокомментировать по существу информацию Минобороны России о скором освобождении от террористов территории Сирии к востоку от реки Евфрат, но уточнил, что приписывает большую часть заслуг в освобождении территории Сирии коалиции под руководством США, а не России.

"Сирийский режим и Российская Федерация не продемонстрировали серьезный подход или обязательств по разгрому ИГ (террористическая группировка, запрещенная в РФ — ред.) Они осуществили лишь небольшую часть операций против ИГ*, и большая часть территории, освобожденной в Ираке и Сирии, была освобождена благодаря усилиям глобальной коалиции и ее партнеров. Глобальная коалиция будет продолжать операции в Сирии в поддержку местных сил на местах с тем, чтобы завершить разгром ИГ* и стабилизировать освобожденную территорию, а это в свою очередь позволит сирийцам-беженцам и внутренне перемещенным лицам вернуться в свои дома", — сказал РИА Новости представитель Пентагона Эрик Пэхон.

Ранее Минобороны РФ заявило, что в Сирии прошло первое собрание делегатов Комитета по управлению восточным территориями Евфрата, был приглашен представитель группировки войск РФ. На собрании представитель курдов заявил, что курдские формирования готовы обеспечить безопасность российских военных на восточном берегу Евфрата в Сирии.

Для взаимодействия с отрядами ополчения создан Объединенный оперативный штаб, в его состав вошли военные РФ и представители восточных племен Евфрата. При этом курдская сторона подчеркнула, что члены Комитета по Евфрату рассматривают восточные районы провинции Дейр-эз-Зор как неотделимую часть Сирии.

*Террористическая организация, запрещена в России

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