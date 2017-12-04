Курды обеспечат безопасность российских военных на востоке Сирии

ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР (Сирия), 4 дек — РИА Новости. Курдские формирования заявили, что готовы обеспечить безопасность российских военных на восточном берегу Евфрата, сообщает российский центр примирения враждующих сторон в Сирии.

В воскресенье в населенном пункте Эль-Сальхиях в восточносирийской провинции Дэйр-эз-Зор прошло первое собрание делегатов комитета, на который был приглашен представитель российской группировки войск Евгений Поплавский.

"Сопредседатель комитета Махмуд Нури, представляющий курдские отряды ополчения… заявил, что курдские формирования готовы обеспечить безопасность для российских военных, расположенных на восточном берегу Евфрата", — говорится в сообщении центра по примирению.

Он также заявил, что курдское ополчение эффективно воевало против ИГ* под российским командованием, и поблагодарил Россию за помощь в возвращении мира на сирийскую землю.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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