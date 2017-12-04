Сирийская оппозиция предлагает проект унитарного государства из 14 регионов

ЖЕНЕВА, 4 дек — РИА Новости. Проект будущей конституции Сирии, подготовленный платформой "Астана" сирийской оппозиции, рассматривает страну как унитарное государство, территориальная организация которой базируется на принципах автономии, заявили РИА Новости знакомые с документом эксперты.

Ранее лидер платформы Ранда Кассис сообщила, что до конгресса сирийского нацдиалога в Сочи в начале 2018 года они намерены ознакомить с проектом российское руководство.

Таким образом, в стране предусматриваются регионы с расширенными полномочиями, обладающие собственным парламентом и правительством.

Концепция Кассис и французских экспертов по конституционному праву включает 14 регионов, границы которых будут отличаться от нынешних провинций и соответствовать национальным меньшинствам в Сирии — курдам, ассирийцам, алавитам и другим. Официальным языком останется арабский, но в регионах будет возможно использовать местные языки, например, курдский.

Создатели проекта предлагают двухпалатный парламент, состоящий из палаты представителей и сената, постоянным членом которого становится бывший президент страны.

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