Хантсман отметил важность заявления Путина и Трампа по борьбе с ИГ*

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Посол США в России Джон Хантсман отметил приверженность президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа борьбе с терроризмом, назвав этот момент "крайне важным".

"В этом плане не так важно, встречались они две минуты или два часа, намного важнее, что они подтвердили приверженность борьбе с терроризмом, что крайне важно", — заявил посол в интервью газете "Ведомости".

Ранее посол США в РФ говорил, что Москва и Вашингтон "на 100%" едины в вопросе борьбы с терроризмом.

Ранее Путин и Трамп одобрили совместное заявление по Сирии в кулуарах на полях саммита АТЭС во вьетнамском Дананге. Согласно документу, который был согласован главой российского МИД Сергеем Лавровым и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, Путин и Трамп подтвердили, что Москва и Вашингтон продолжат совместные усилия по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* вплоть до ее полного разгрома.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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