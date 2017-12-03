Минобороны опубликовало видео ударов Ту-22М3 по террористам в Дейр-эз-Зоре

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео ударов шести бомбардировщиков Ту22М3 по объектам "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ) в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

На ролике, снятом из кабины самолета, видно, как Ту-22M3 сбрасывают бомбы в полете.

В воскресенье Минобороны сообщило, что шесть бомбардировщиков Ту-22М3, взлетевших с территории России, нанесли групповой авиаудар по объектам ИГ* на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор.

Подчеркивалось, что целями для поражения стали склады с боеприпасами, скопление техники и опорные пункты террористов. Также отмечалось, что истребители Су-30СМ во время авиаудара прикрывали самолеты Ту-22М3 с аэродрома Хмеймим. После выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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