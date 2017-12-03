Российские бомбардировщики нанесли удар по объектам боевиков в Сирии

Групповой удар бомбардировщиков Ту-22М3 по позициям ИГ* в Сирии. Архивное фото

Групповой удар бомбардировщиков Ту-22М3 по позициям ИГ* в Сирии. Архивное фото

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Шесть бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли групповой авиаудар по объектам террористической группировки "Исламское государство"* на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор в Сирии, сообщает Минобороны России.

Самолеты вылетели с территории России. Они поразили склады с боеприпасами, скопление техники и опорные пункты боевиков ИГ*.

"Авиационное прикрытие российских дальних бомбардировщиков над территорией Сирии осуществлялось истребителями Су-30СМ с авиабазы Хмеймим", — отмечается в сообщении.

В ведомстве также добавили, что все российские самолеты после выполнения боевого задания вернулись на аэродромы.

За неделю российские ВКС совершили в Сирии около 420 боевых вылетов, уничтожив более 910 объектов боевиков.

После освобождения города Аль-Букемаль, последнего оплота ИГ* в этой стране, правительственные войска при поддержке ВКС России преследуют террористов вдоль реки Евфрат. В ближайшее время армия рассчитывает полностью освободить западный берег, что позволит окончательно разгромить остатки группировки на востоке Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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