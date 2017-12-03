Бойцы сирийской армии во время наступления к востоку от города Дейр-эз-Зор в районе кладбищ. Архивное фото

Бойцы сирийской армии во время наступления к востоку от города Дейр-эз-Зор в районе кладбищ. Архивное фото

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Восточные пригороды Дейр-эз-Зора полностью освобождены от террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) при поддержке России и международной коалиции во главе с США, сообщили сирийские курдские отряды самообороны (YPG) на своем сайте.

"Восточный пригород был полностью освобожден от ИГ*. "Сирийские демократические силы" (SDF, в которых участвуют YPG — ред.) смогли победить ИГ* на восточном берегу Евфрата при поддержке международной коалиции и России", — заявили сирийские курды.

Отряды поблагодарили коалицию и Россию за "воздушную поддержку, логистику и советников на земле" и выразили надежду на продолжение поддержки SDF и укрепление воздушной обороны.

Сирийские курды добавили, что восточная часть провинции Дейр-эз-Зор станет частью "Демократической Сирии", и в этом районе они планируют создать местные административные советы из его представителей — курдов и арабов.

Генштаб ВС Сирии заявил в начале ноября об окончательном освобождении Дейр-эз-Зора при поддержке союзных сил от боевиков ИГ*. Командование армии отметило важность освобождения города, назвав его стратегическим, так как он расположен на пересечении путей, связывающих восточную часть страны с центральной и северной.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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