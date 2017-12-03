СМИ назвали целью израильского удара по Сирии военную базу Ирана

Дым в районе Голанских высот после авиаудара израильских ВВС. Архивное фото

Дым в районе Голанских высот после авиаудара израильских ВВС. Архивное фото

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Целью авиаудара, который нанесли ВВС Израиля по Сирии, была иранская военная база, расположенная в 50 километрах от сирийско-израильской границы. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на местные СМИ.

По данным газеты, всего израильская авиация выпустила пять ракет, после атаки были слышны громкие взрывы.

Ранее в субботу сирийский сирийские государственные СМИ сообщили, что ПВО отразили ракетный удар Израиля. Местный источник подтвердил РИА Новости, что атака произошла к югу от Дамаска.

Израильские военные не прокомментировали удар, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выпустил заявление, в котором подчеркнул, что Тель-Авив не допустит присутствия иранских сил в Сирии и не позволит Тегерану завладеть ядерным оружием.