Нетаньяху повторил, что Израиль не допустит присутствия сил Ирана в Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 дек – РИА Новости. Израиль не допустит присутствия сил Ирана в Сирии, сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в кратком видеозаявлении, которое было распространено после очередного удара по территории соседней страны.

Глава правительства, как и остальные представители израильского руководства, не стал комментировать сообщения арабских СМИ о причастности еврейского государства к бомбардировке в ночь на субботу военного объекта в пригороде Дамаска.

"Мы не допустим, чтобы (иранский — ред.) режим, одержимый идеями уничтожения еврейского государства, приобрел ядерное оружие. Мы не допустим, чтобы этот режим закрепился в военном отношении в Сирии, к чему он, похоже, стремится с заявленной целью искоренения нашего государства", — сказал Нетаньяху.

Его англоязычное заявление было в субботу вечером опубликовано в социальной сети Facebook. Новостной интернет-ресурс "Уай-нет" пишет, что запись была сделана еще в четверг и будет полностью показана в воскресенье участникам конференции, которую организует в американском Брукингском институте израильский миллиардер Хаим Сабан.

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