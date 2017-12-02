США прекратят поставлять оружие отрядам сирийских курдов

ВАШИНГТОН, 2 дек — РИА Новости. Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил в субботу, что Соединенные Штаты прекратят поставку оружия курдским отрядам YPG в Сирии, поскольку это уже не является необходимым.

В ходе беседы на борту самолета по пути в Египет один из журналистов поинтересовался, прекратит ли Вашингтон поставки оружия отрядам YPG (Силы самообороны сирийских курдов. — Прим. ред.).

"Да, мы будем действовать строго в пределах того, о чем говорил президент (США Дональд Трамп. — Прим. ред.)", — ответил Мэттис. По его словам, курдские отряды "вооружены, и поскольку коалиция прекращает наступательные операции, очевидно, что это больше не нужно".

Как сообщил ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, Трамп в ходе телефонного разговора заверил турецкого лидера Тайипа Эрдогана, что дал указание прекратить поставку американского оружия Силам самообороны сирийских курдов.

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