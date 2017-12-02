Еще 45 человек вернулись в свои дома в Сирии за сутки

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Еще 45 человек вернулись в свои дома в Сирии за прошедшие сутки, сообщает Центр примирения враждующих сторон в САР.

"За сутки в свои дома возвратились 45 человек, из них в провинции Алеппо – 35 и Хомс – 10 человек", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что офицеры Центра по примирению провели рабочую встречу с администрацией населенного пункта Сальбия провинции Алеппо, в ходе которой были обсуждены вопросы создания условий для возвращения беженцев, а также были определены объекты инфраструктуры, которые необходимо восстановить в первую очередь.

Подчеркивается, что к режиму прекращения боевых действий присоединились еще два населенных пункта провинции Алеппо — Эль-Омария и Риджм Омейрат.

Также Центр по примирению доставил гумпомощь общим весом 1,3 тонны в населенный пункт Суран провинции Алеппо.

"Местным жителям выданы 300 продовольственных наборов: рис, мясные консервы, сахар. Безопасность проведения гуманитарной акции обеспечивалась военнослужащими Военной полиции Вооружённых Сил Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в поселке разрушена большая часть инфраструктуры, в том числе здания магазина и медицинского пункта, повреждены объекты водо- и электроснабжения, большинство местных жителей не имеет постоянного заработка.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>