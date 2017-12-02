Глава Пентагона назвал непродуктивным процесс по Сирии в Астане

ВАШИНГТОН, 2 дек — РИА Новости. Министр обороны США Джеймс Мэттис назвал в субботу непродуктивным переговорный процесс по Сирии в Астане.

"Астана не является продуктивной. Много усилий вложено, немногое получено на выходе. Теперь все переходит в Женеву, где ведущие усилия предпринимаются спецпосланником ООН Стаффаном де Мистурой", — сказал он журналистам на борту самолета по пути в Египет. Стенограмму этой беседы распространил Пентагон.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Астаны и Женевы. США с 2014 года проводят на территории Сирии операцию против запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" без согласия властей страны. Россия проводит операцию против ИГ с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска.

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