В Дамаске боевики обстреляли христианский собор, есть пострадавшие

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Три человека пострадали при обстреле боевиками районов Дамаска, в том числе христианского собора, в нарушение соглашения о деэскалации в пригороде столицы Восточная Гута, сообщило агентство SANA со ссылкой на местную полицию.

Как сообщил агентству источник в полиции, боевики провели минометный обстрел, в результате которого снаряды упали на территории собора Святой Девы Марии в христианском квартале Баб Тума на востоке Дамаска. Три человека получили ранения, также нанесен материальный ущерб, сообщил он.

По его данным, еще один снаряд боевиков попал в электростанцию в районе Кафрсуса на юге города, также нанеся материальный ущерб, но не приведя к ранениям.

Источник отметил, что в ответ на обстрел сирийские военные нанесли точные удары по местам, откуда боевики вели огонь в пригороде Дамаска Восточная Гута, в результате чего были ликвидированы боевые установки группировок, а также некоторое число боевиков.

Ранее в конце ноября в Восточной Гуте, несмотря на нарушения со стороны боевиков, были проведены два дня тишины ради доставки гуманитарной помощи ООН и сирийского Красного полумесяца. Дипломатический источник, близкий к целевым группам по Сирии сообщил РИА Новости, что такая практика может быть продолжена.