Антиохийский патриарх поблагодарил Россию за борьбу с терроризмом

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X призвал сделать все возможное для сохранения единства Сирии и поблагодарил российскую сторону за ее борьбу с распространением терроризма на Ближнем Востоке.

Антиохийский патриарх в субботу выступил на торжественном заключительном заседании Архиерейского собора Русской православной церкви в храме Христа Спасителя. В заседании принимают участие главы и представители поместных православных церквей.

"В условиях, когда терроризм отступает благодаря вмешательству русских воинов и появляется перспектива мирного решения, мы, как единая православная церковь, должны сделать все возможное для сохранения единства Сирии и возвращения сирийских христиан на свою землю, для восстановления разрушенных церквей и монастырей", — сказал патриарх Иоанн X.

Обращаясь к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, он поблагодарил его за миротворческие усилия на Ближнем Востоке и оказываемую при содействии Русской церкви гуманитарную помощь мирному населения.

"Мы бесконечно ценим труды и заботы России по уничтожению терроризма, установлению мира и стабильности в Сирии. Мы обращаемся с особой благодарностью к президенту Российской Федерации Владимиру Путину, к армии, к российским политическим лидерам и народу за помощь, которую оказывает Россия в защите нашей страны от распространения терроризма,… в утверждении мира и достижении мирного политического решения во всем, что происходит в нашем регионе", — отметил Иоанн X.