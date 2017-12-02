Антиохийский патриарх поблагодарил Россию за борьбу с терроризмом

16:2702.12.2017
(обновлено: 16:29 02.12.2017)
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X призвал сделать все возможное для сохранения единства Сирии и поблагодарил российскую сторону за ее борьбу с распространением терроризма на Ближнем Востоке.
Антиохийский патриарх в субботу выступил на торжественном заключительном заседании Архиерейского собора Русской православной церкви в храме Христа Спасителя. В заседании принимают участие главы и представители поместных православных церквей.
"В условиях, когда терроризм отступает благодаря вмешательству русских воинов и появляется перспектива мирного решения, мы, как единая православная церковь, должны сделать все возможное для сохранения единства Сирии и возвращения сирийских христиан на свою землю, для восстановления разрушенных церквей и монастырей", — сказал патриарх Иоанн X.
Обращаясь к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, он поблагодарил его за миротворческие усилия на Ближнем Востоке и оказываемую при содействии Русской церкви гуманитарную помощь мирному населения.
"Мы бесконечно ценим труды и заботы России по уничтожению терроризма, установлению мира и стабильности в Сирии. Мы обращаемся с особой благодарностью к президенту Российской Федерации Владимиру Путину, к армии, к российским политическим лидерам и народу за помощь, которую оказывает Россия в защите нашей страны от распространения терроризма,… в утверждении мира и достижении мирного политического решения во всем, что происходит в нашем регионе", — отметил Иоанн X.
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Перед началом первого пленарного заседания патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил торжественный молебен по случаю начала собора.
На время проведения собора из Донского монастыря в храм Христа Спасителя доставили мощи святителя Тихона - патриарха, возглавившего Русскую церковь после восстановления патриаршества в 1917 году.
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Архиерейского собора Русской православной церкви, поздравительная телеграмма была размещена на сайте Кремля.
На соборе как участники зарегистрировались 347 архиереев. Так много священнослужителей присутствуют на Архиерейском соборе впервые.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к участникам Архиерейского собора со вступительным словом.
Предстоятель Русской православной церкви призвал архиереев и священнослужителей не превращаться в "администраторов" и успешных "медиаперсон" и не забывать о высоком характере их служения.
По словам патриарха Кирилла, количество епископов в РПЦ стало самым большим за всю историю Русской церкви, что открывает для нее "невиданные возможности".
В своем вступительном слове патриарх Кирилл наметил повестку дня для участников Архиерейского собора.
В ходе заседаний архиереи решат, будет ли расширен курс преподавания "Основ религиозной культуры и светской этики" в школах. Образовательная тематика станет одной из главных в повестке собора.
Собор также рассмотрит готовившийся церковью много лет документ, посвященный положению монастырей. В частности, будет установлен порядок использования монахами интернета.
Кроме того, архиереи примут решение по документу о церковном браке. Будет установлено, сколько раз верующие могут жениться или выходить замуж.
Заседания Архиерейского собора продлятся до 2 декабря. А 4 декабря, в годовщину восстановления патриаршества, патриарх Кирилл возглавит богослужение в храме Христа Спасителя, на котором будут присутствовать представители православных поместных церквей мира.