Сирийская армия показала оружие, захваченное у боевиков ИГ*

Оружие, захваченное сирийскими военными во время военной операции против боевиков ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) в районах провинции Дейр-эз-Зор

Оружие, захваченное сирийскими военными во время военной операции против боевиков ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) в районах провинции Дейр-эз-Зор

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Сирийские военные показали арсенал оружия, найденный в районах Аль-Ашара, Субейхан и Салихия на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор. Видео опубликовано на YouTube-канале информагентства SANA.

Военные изъяли несколько тысяч единиц стрелкового оружия, запас стволов для зенитных установок, крупнокалиберные танковые пулеметы. Кроме того, было захвачено несколько грузовиков с артиллерийскими орудиями.

Ранее сообщалось, что среди оружия, найденного на складах террористов, были изделия американского и европейского производства. В октябре представители сирийской армии рассказывали, что нашли в городе Меядин оружие из Бельгии, Великобритании и Израиля.

Как отмечают военные, к радикалам попадает вооружение, купленное по программам Пентагона для помощи союзникам.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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