Сирийская армия показала оружие, захваченное у боевиков ИГ*

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Сирийские военные показали арсенал оружия, найденный в районах Аль-Ашара, Субейхан и Салихия на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор. Видео опубликовано на YouTube-канале информагентства SANA.
Военные изъяли несколько тысяч единиц стрелкового оружия, запас стволов для зенитных установок, крупнокалиберные танковые пулеметы. Кроме того, было захвачено несколько грузовиков с артиллерийскими орудиями.
Как отмечают военные, к радикалам попадает вооружение, купленное по программам Пентагона для помощи союзникам.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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