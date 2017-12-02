Де Мистура представил обновленный "неофициальный документ" по Сирии

ЖЕНЕВА, 2 дек – РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура представил на Женеве-8 обновленный "неофициальный документ" из 12 пунктов соприкосновения позиций сирийских сторон, в котором были исключены положения о новой конституции Сирии и политическом переходе. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
В ходе Женевы-8 де Мистура представил новый текст, содержащий 12 пунктов, который датируется 30 ноября. Предполагается, что делегации Дамаска и объединенной оппозиции Сирии представят к нему свои поправки.
В документе от 30 ноября отсутствует указание на необходимость освобождения всех произвольно заключенных под стражу лиц, и разрешения вопросов с похищенными и пропавшими без вести. Кроме того, в документе нет упоминания и о запрете на присутствие иностранных военных на сирийской земле.
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