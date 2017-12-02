Де Мистура представил обновленный "неофициальный документ" по Сирии

ЖЕНЕВА, 2 дек – РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура представил на Женеве-8 обновленный "неофициальный документ" из 12 пунктов соприкосновения позиций сирийских сторон, в котором были исключены положения о новой конституции Сирии и политическом переходе. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Первый документ, названный "точками соприкосновения" делегаций правительства и оппозиции Сирии спецпосланник ООН официально представил 24 марта 2016 года. В нем были собраны 12 принципов, по которым участники межсирийских переговоров предположительно могли найти договориться.

В ходе Женевы-8 де Мистура представил новый текст, содержащий 12 пунктов, который датируется 30 ноября. Предполагается, что делегации Дамаска и объединенной оппозиции Сирии представят к нему свои поправки.

По сравнению с текстом 2016 года, в новом документе, в частности, отсутствует, за исключением сноски, упоминание о резолюции СБ ООН 2254. Также из текста полностью убран пункт, в котором ранее говорилось о политическом переходе в Сирии, "временных рамках и процессе написания новой сирийской конституции" и "проведения свободных и честных выборов под наблюдением ООН" во время переходного периода.

В документе от 30 ноября отсутствует указание на необходимость освобождения всех произвольно заключенных под стражу лиц, и разрешения вопросов с похищенными и пропавшими без вести. Кроме того, в документе нет упоминания и о запрете на присутствие иностранных военных на сирийской земле.

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