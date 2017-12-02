В Алеппо открылась выставка рисунков "Война глазами детей"

Сирийские девочки позируют фотографу на фоне изрешеченной пулями стены в деревне Кафр Гхан к северу от Алеппо. Архивное фото

Сирийские девочки позируют фотографу на фоне изрешеченной пулями стены в деревне Кафр Гхан к северу от Алеппо. Архивное фото

ХМЕЙМИМ (Сирия), 2 дек — РИА Новости. Выставка рисунков "Война глазами детей" открылась в сирийском Алеппо.

Выставка организована российским Центром примирения враждующих сторон (ЦПВС) и городской администрацией. В начале мероприятия его участники и гости почтили минутой молчания память жертв войны.

Школьница по имени Хаят сообщила журналистам, что "нарисовала, как грустят родители, когда разрушают их дома".

"В другом углу – раненные сирийские солдаты, а вот здесь – школа закрытая, куда детям запрещали ходить боевики. А вот тут снаряды, от которых страдают люди, и их увозят в больницы", — сказала она.

"Мы не хотим войны, — сказал другой участник выставки Мохаммад Саид. — Мы хотим мира, чтобы наше поколение стало строителями, учеными, врачами".

Еще один сирийский школьник Мустафа Дейш заявил, что хорошо понимает, кто помогает его стране бороться с терроризмом. "У меня на рисунке наша школа, и там флаг России, которая нам помогла", — отметил ребенок.

По словам представителя администрации Алеппо Раны Юсеф, по рисункам детей видно, что они "еще больше, чем взрослые, хотят мира".

"Они хотят жить, учиться. И хотят, чтобы во всем мире не было войн", — добавила Юсеф.

В свою очередь представитель ЦПВС Александр Потянихин отметил один из рисунков на выставке. "На нем есть солнце, которое говорит о будущем. В некоторых рисунках уже начинают появляться голуби, что говорит о мире, и надежда — наша надежда, надежда сирийских детей о том, что мир восторжествует на данной земле", — сказал он.

Российские военные, которые были инициаторами проведения выставки, вручили детям подарки – краски и альбомы.