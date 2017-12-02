США рассчитывают на расширение зон деэскалации в Сирии, заявили в Госдепе

ВАШИНГТОН, 1 дек — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США рассчитывают на продолжение Женевского процесса по Сирии и на расширение зон деэскалации в этой стране, заявил в пятницу высокопоставленный представитель госдепартамента.

В ходе телефонного брифинга он сообщил, что сирийская тематика станет одной из основных в ходе предстоящего на следующей неделе европейского турне госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

"Вопрос Сирии является критически важным. Главная задача в том, чтобы вновь обратить внимание наших российских партнеров на Женевский процесс и на расширение очень успешных зон деэскалации, которые позволяют сохранить много жизней", — сказал представитель госдепартамента.

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