США рассчитывают на расширение зон деэскалации в Сирии, заявили в Госдепе

ВАШИНГТОН, 1 дек — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США рассчитывают на продолжение Женевского процесса по Сирии и на расширение зон деэскалации в этой стране, заявил в пятницу высокопоставленный представитель госдепартамента.
"Вопрос Сирии является критически важным. Главная задача в том, чтобы вновь обратить внимание наших российских партнеров на Женевский процесс и на расширение очень успешных зон деэскалации, которые позволяют сохранить много жизней", — сказал представитель госдепартамента.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>