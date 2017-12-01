США призвали Россию повлиять на Дамаск для доставки гумпомощи в Сирию

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Государственный департамент США призвал Россию повлиять на сирийские власти, чтобы обеспечить доступ для доставки в страну гуманитарной помощи, сообщила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Ситуация в сирийской Восточной Гуте критическая. Россия должна надавить на режим Асада разрешить жизненно необходимые лекарства, еду и эвакуацию. Не нужно играть в политику с голодающими семьями – докажите, что перемирие существует, положите конец насилию и дайте свободный доступ ООН", — написала Науэрт в Twitter.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Астаны и Женевы.

США с 2014 года проводят на территории Сирии операцию против запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* без согласия властей страны. Россия проводит операцию против ИГ* с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска.

* Запрещенная в России террористическая организация

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