РИМ, 1 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал назвал некорректным требовать смены режима для участия в экономическом восстановлении Сирии. Об этом глава МИД РФ заявил в итальянской столице, выступая на международной конференции "Средиземноморье: римский диалог".

"Конечно, нам необходимо оказывать большую гуманитарную поддержку на земле, и в Сирии, и Йемене, это очень важно, а также думать об их будущем, восстановлении их экономик, которые были разрушены войнами. Я думаю, не очень, мягко говоря, корректно ставить условия… для восстановления экономического и социального секторов в этих странах, требуя смены режима, как мы это наблюдаем в Сирии", — сказал Лавров.

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