Лавров рассказал, когда определится дата Конгресса нацдиалога Сирии

РИМ, 1 дек — РИА Новости. Дата Конгресса национального диалога Сирии будет определена позднее, когда сформируется список его участников, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Согласно заявлению, озвученному ранее в Сочи (по итогам встречи лидеров РФ, Ирана и Турции), страны должны провести консультации по поводу списка участников (конгресса). Мы проинформировали (спецпосланника ООН) Стаффана де Мистуру о том, что мы делаем. И мы хотим использовать предстоящий конгресс — дата которого будет оглашена позже, после того, как мы одобрим список участников — чтобы с его помощью помочь переговорам в Женеве запустить устойчивый конституционный процесс (в Сирии)", — сказал Лавров.

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