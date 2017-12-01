Сирийская оппозиция рассказала о стратегии на переговорах в Женеве

ЖЕНЕВА, 1 дек — РИА Новости. Делегация сирийской оппозиции (Сирийская комиссия по переговорам) на переговорах в Женеве считает, что выдвигаемое ею требование об уходе президента САР Башара Асада является не предварительным условием для начала прямых переговоров, а целью переговоров, заявил РИА Новости член делегации Фирас аль-Халиди.

Ранее глава делегации властей Сирии на межсирийских переговорах Башар аль-Джаафари заявил, что делегация не вступит в прямые переговоры с оппозицией, пока та придерживается заявления конференции Эр-Рияд-2, являющегося предварительным условием для переговоров и требующего ухода президента САР Башара Асада.

"Проблема в том, что делегация властей до сих пор не осознает разницу между понятием цели переговоров и предварительными условиями. Это цель переговоров для нас, от которой мы не отступимся", — заявил аль-Халиди.

Ранее де Мистура сообщил, что провел в ходе Женевы-8 "челночные переговоры" между оппозицией и властями САР.