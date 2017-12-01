Дамаск выставляет условия на "Женеве-8", считает сирийская оппозиция

ЖЕНЕВА, 1 дек — РИА Новости. Спикер объединенной группы сирийской оппозиции Яхъя аль-Ариди заявил журналистам, что Дамаск выставляет условия, не желая возвращаться на продолжение Женевы-8 на следующей неделе.

"Основной идеей нынешнего раунда в Женеве является отсутствие выставления предварительных условий. Если кто-то приезжает на этот раунд, но говорит, что может не вернуться для продолжения, это выставление условий, и это безответственно", — заявил он.

Ранее глава делегации правительства Сирии на переговорах в Женеве Башар Джаафари заявил о том, что решение об участии делегации в продолжении Женевы-8 будет принято в Дамаске. По данным РИА Новости, которые подтвердили сразу два источника в офисе спецпосланника ООН по Сирии, Стаффан де Мистура ожидает возвращения правительственной делегации 6 декабря.

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