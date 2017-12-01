Бомбардировщики Ту-22 нанесли удар по ИГ* в Сирии с российского аэродрома

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли удар по объектам террористов "Исламского государства"* в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщили в Минобороны.

Шесть Ту-22М3 вылетели с аэродрома в России. В небе над Сирией их прикрывали истребители Су-30СМ с авиабазы Хмеймим. Целью ударов стали опорные пункты и техниа террористов. В военном ведомстве подтвердили успешное поражение всех целей.

За последнюю неделю российская авиация совершила около 420 боевых вылетов, уничтожив более 900 объектов боевиков.

Как отмечал президент России Владимир Путин, сирийские правительственные силы контролируют уже 98% территории страны, а "оставшиеся очаги террористов быстро тают под ударами наших военно-космических сил и сирийских союзников". В Минобороны также заявляли о скором завершении операции по разгрому террористов — в ближайшее время от них полностью освободят западный берег Евфрата.

* Запрещенная в России террористическая организация.

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