США должны забрать назад оружие, поставленное курдам, заявили в Турции

АНКАРА, 1 дек - РИА Новости. Пентагон должен незамедлительно вернуть в свои арсеналы оружие и боеприпасы, которые были отправлены силам самообороны сирийских курдов (YPG) под предлогом борьбы с ИГ*, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. По сообщению Белого дома, американский лидер проинформировал собеседника о рассматриваемых корректировках в военной поддержке партнеров в Сирии.

Как сообщил в свою очередь глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, Трамп заверил Эрдогана, что дал указание прекратить поставку американского оружия YPG, которых Анкара считает террористической организацией, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).

"Мы помним, как ранее США потеряли следы оружия, поставленного в аналогичных целях в Ирак. Поэтому Вашингтон должен предпринять конкретные шаги (по возврату оружия - ред.)", - цитирует Калына агентство Anadolu.

Он раскритиковал высказывания представителей Пентагона о том, что "средства военного назначения, не представляющие угроз для Турции", будут оставлены в арсенале PYD. "Лишь Турция вправе решать, что или кто именно угрожает ее национальной безопасности", - отметил Калын.

По его словам, с учетом того, что операции против террористов ИГ* завершены, необходимость в поставках оружия в Сирию отпадает, а если американское оружие останется в арсенале YPG в Сирии, то ситуация в регионе станет еще более нестабильной.

"В случае же возобновления поставок оружия хаос и нестабильность в регионе усугубятся. Турция не смирится с подобным сценарием. США должны разорвать связи с такими террористическими организациями, как YPG", - сказал Калын.

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