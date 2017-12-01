Джаафари: Дамаск пока не определился, возвращать ли делегацию на Женеву-8

Глава сирийской правительственной делегации Башар Джаафари во время мирных переговоров в Женеве

Глава сирийской правительственной делегации Башар Джаафари во время мирных переговоров в Женеве

ЖЕНЕВА, 1 дек — РИА Новости. Дамаск пока не определился, возвращать ли делегацию на продолжение восьмого раунда межсирийских переговоров в Женеве, заявил глава делегации Башар аль-Джаафари.

"Это решает Дамаск", — заявил дипломат журналистам в ответ на вопрос, приедет ли делегация на продолжение раунда, намеченное на вторник.

"Делегация завершила свое участие в этом раунде. Мы известили спецпосланника ООН (Стаффана де Мистуру — ред.), что делегация уезжает завтра", — сообщил дипломат.

Ранее источник, близкий к организации Женевы-8 заявил РИА Новости, что делегация Дамаска должна вернуться на межсирийские переговоры 6 декабря. Собеседник агентства при этом не исключил, что в Дамаске после консультаций в выходные могут принять решение не возвращать делегацию вплоть до 11 декабря.

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура в четверг заявил, что после выходных намерен возобновить Женеву-8 5 декабря. Нынешний раунд планируется завершить 15 декабря.

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