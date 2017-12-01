Джаафари: Дамаск пока не определился, возвращать ли делегацию на Женеву-8

ЖЕНЕВА, 1 дек — РИА Новости. Дамаск пока не определился, возвращать ли делегацию на продолжение восьмого раунда межсирийских переговоров в Женеве, заявил глава делегации Башар аль-Джаафари.
"Делегация завершила свое участие в этом раунде. Мы известили спецпосланника ООН (Стаффана де Мистуру — ред.), что делегация уезжает завтра", — сообщил дипломат.
Ранее источник, близкий к организации Женевы-8 заявил РИА Новости, что делегация Дамаска должна вернуться на межсирийские переговоры 6 декабря. Собеседник агентства при этом не исключил, что в Дамаске после консультаций в выходные могут принять решение не возвращать делегацию вплоть до 11 декабря.
Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура в четверг заявил, что после выходных намерен возобновить Женеву-8 5 декабря. Нынешний раунд планируется завершить 15 декабря.
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