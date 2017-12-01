Путин надеется, что РПЦ поможет в возрождении Сирии

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что Русская православная церковь (РПЦ) окажет содействие в объединении мирового сообщества для возрождения Сирии.

Как подчеркнул Путин, РПЦ знает, как террористы преследовали в Сирии христиан, уничтожали храмы и убивали священников.

"Рассчитываю, что Русская православная церковь, опираясь на свой авторитет в мире, окажет посильное содействие в объединении усилий мирового сообщества для возрождения Сирии и гуманитарной помощи для граждан, для восстановления разрушенных культурных… центров", — сказал Путин, выступая на Архиерейском соборе.

Он отметил, что разговаривал с патриархом Кириллом на этот счёт и знает его позицию. "Мы готовы поддержать все конфессии и все христианские направления — все без исключения. У нас сегодня такая возможность есть", — добавил Путин.

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