Медведев заявил о сохранении угрозы ИГ* в Сирии

СОЧИ, 1 дек — РИА Новости. Усилиями РФ, Ирана и Турции по боевикам в Сирии нанесен сокрушительный удар, но террористическая угроза остается актуальной, заявил в пятницу премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Благодаря нашим усилиям, а также усилиям наших партнеров из Ирана и Турции, других заинтересованных сторон, по боевикам в Сирии нанесен сокрушительный удар. Однако угроза со стороны ИГИЛ* по-прежнему актуальна, и мы, естественно, должны всем этим заниматься",- сказал Медведев на заседании Совета глав правительств государств-участников ШОС.

Он отметил, что международный терроризм бросает очень серьезный вызов.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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