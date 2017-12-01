Посол Сирии в России назвал конгресс нацдиалога переломной точкой

КАЗАНЬ, 1 дек — РИА Новости. Конгресс нацдиалога Сирии станет переломной точкой, дата его проведения пока не определена, нужно провести большую работу, заявил посол Сирии в РФ Рияд Хаддад.

"Данное мероприятие очень знаменательное. Идет большая, огромная подготовка, потому что мы все рассчитываем на результаты этого мероприятия. Мы считаем, что этот конгресс, который будет проводиться в Сочи, является точкой перелома в жизни Сирии", — сказал он журналистам.

По словам посла, сирийская сторона считает, что форум будет успешным для политического трека. "Поэтому российские власти до сих пор не определили точную дату, поскольку необходимо провести очень важные мероприятия до назначения даты", — отметил сирийский дипломат.