В Минобороны отчитались по ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала три нарушения режима прекращения огня, Турция — три, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано три нарушения в провинциях Алеппо и Хомс. Турецкой частью представительства зафиксировано три случая стрельбы в провинции Дамаск", — говорится в документе, опубликованном на сайте МО РФ.

В бюллетене подчеркивается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведена гуманитарная акция в населенном пункте Шения провинции Хомс, местному населению доставлено продовольствие, общий вес груза — 1,9 тонны. Медицинская помощь в течение суток оказана 118 жителям.

Уточняется, что в течение суток подписано одно соглашение о присоединении населенного пункта Арджун провинции Хомс к режиму прекращения боевых действий. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2291.

Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Хама, Хомс, Дамаск и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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